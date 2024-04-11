Горенской Васка Онтонов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
«Васка Онтонов Горинской с шурином своим с Якушкою» (1667)
Место жительства
1654
https://sites.google.com/view/krasuezd/енисейск-крестьяне/1654
Рождение ребёнка
1665
Сын: Горенский Иван Васильевич
https://sharipov.narod.ru/docum/Eniseysk_pashennye_1669.htm https://disk.yandex.ru/d/p7V6kcuQFXtDEw/350-2-1601%201РС%2000160.JPG
Место жительства
1682
https://sites.google.com/view/krasuezd/енисейск-крестьяне/1682
Смерть
Неизвестно