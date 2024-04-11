Горенской Васка Онтонов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГоренской Васка Онтонов

Горенской Васка Онтонов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

«Васка Онтонов Горинской с шурином своим с Якушкою» (1667)
Место жительства
1654
Подпорожье, Казачинский муниципальный район, Красноярский край
https://sites.google.com/view/krasuezd/енисейск-крестьяне/1654
Рождение ребёнка
1665

Сын: Горенский Иван Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Подпорожье, Казачинский муниципальный район, Красноярский край
https://sharipov.narod.ru/docum/Eniseysk_pashennye_1669.htm https://disk.yandex.ru/d/p7V6kcuQFXtDEw/350-2-1601%201РС%2000160.JPG
Место жительства
1682
Подпорожье, Казачинский муниципальный район, Красноярский край
https://sites.google.com/view/krasuezd/енисейск-крестьяне/1682
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close