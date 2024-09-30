Саволайнен (Маттинен) Ольга Генриховна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСаволайнен (Маттинен) Ольга Генриховна

Саволайнен (Маттинен) Ольга Генриховна

Место рождения

Яльгелево, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

26.05.1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1894

Отец: Маттинен Генрих Александрович

Мать: Маттинен (Тойкка) Мария Матвеевна

Яльгелево, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
1920

Муж: Саволайнен Иван Андреевич

Рождение ребёнка
1923

Сын: Саволайнен Ильмар Иванович

Отец ребёнка: Саволайнен Иван Андреевич

Рождение ребёнка
13.08.1925

Дочь: (Саволайнен) Тойни Ивановна

Отец ребёнка: Саволайнен Иван Андреевич

Рождение ребёнка
19.01.1928

Сын: Саволайнен Ильмар Иванович

Отец ребёнка: Саволайнен Иван Андреевич

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.