Саволайнен (Маттинен) Ольга Генриховна
Место рождения
Дата рождения26.05.1894
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1894
Бракосочетание
1920
Рождение ребёнка
1923
Сын: Саволайнен Ильмар Иванович
Отец ребёнка: Саволайнен Иван Андреевич
Рождение ребёнка
13.08.1925
Дочь: (Саволайнен) Тойни Ивановна
Отец ребёнка: Саволайнен Иван Андреевич
Рождение ребёнка
19.01.1928
Сын: Саволайнен Ильмар Иванович
Отец ребёнка: Саволайнен Иван Андреевич
Смерть
Неизвестно