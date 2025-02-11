Казакова (Боткина) Екатерина Михайловна
женский, родилась 1862, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла Неизвестно
Супруги
Казаков Антон Егорович1866 г.р.
Дети
Казаков Владимир Антонович16.07.1886 г.р.
(Казаков) Мария Антоновна1893 г.р.Показать еще 2
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Отец: не указан
Мать: не указана
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
04.11.1884
Рождение ребёнка
16.07.1886
Сын: Казаков Владимир Антонович
Отец ребёнка: Казаков Антон Егорович
Рождение ребёнка
1893
Дочь: (Казаков) Мария Антоновна
Отец ребёнка: Казаков Антон Егорович
Рождение ребёнка
07.04.1900
Дочь: (Казакова) Анастасия Антоновна
Отец ребёнка: Казаков Антон Егорович
Рождение ребёнка
24.11.1902
Дочь: (Казакова) Варвара Антоновна
Отец ребёнка: Казаков Антон Егорович
Смерть
Неизвестно