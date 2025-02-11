Казакова (Боткина) Екатерина Михайловна 1862 — найти родственников по фамилии на Familio

Казакова (Боткина) Екатерина Михайловна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1862, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла Неизвестно

Супруги
Казаков Антон Егорович1866 г.р.
Дети
Казаков Владимир Антонович16.07.1886 г.р.
(Казаков) Мария Антоновна1893 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: не указан

Мать: не указана

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
04.11.1884

Муж: Казаков Антон Егорович

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
16.07.1886

Сын: Казаков Владимир Антонович

Отец ребёнка: Казаков Антон Егорович

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1893

Дочь: (Казаков) Мария Антоновна

Отец ребёнка: Казаков Антон Егорович

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
07.04.1900

Дочь: (Казакова) Анастасия Антоновна

Отец ребёнка: Казаков Антон Егорович

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
24.11.1902

Дочь: (Казакова) Варвара Антоновна

Отец ребёнка: Казаков Антон Егорович

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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