(Лапина) Акилина Фёдорова
женский, родилась 25.05.1883, Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла 12.06.1883, Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
ОтецЛапин Фёдор Гаврилов03.08.1850 г.р.
МатьЛапина Васса Афанасьева1853 г.р.
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Рождение
25.05.1883
Отец: Лапин Фёдор Гаврилов
Мать: Лапина Васса Афанасьева
Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
12.06.1883
Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область