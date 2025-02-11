(Лапина) Акилина Фёдорова 25.05.1883 — найти родственников по фамилии на Familio

(Лапина) Акилина Фёдорова

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 25.05.1883, Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла 12.06.1883, Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Отец
Лапин Фёдор Гаврилов03.08.1850 г.р.
Мать
Лапина Васса Афанасьева1853 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1883

Отец: Лапин Фёдор Гаврилов

Мать: Лапина Васса Афанасьева

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
12.06.1883
Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

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