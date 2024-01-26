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Чорна Алла Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.04.1973

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1973

Отец: Чорный Василий Зотикович

Мать: Чорна Жанна Васильевна

Рождение ребёнка
22.05.2000

Дочь: Енукидзе Светлана Максимовна

Отец ребёнка: Енукидзе Максим Сергеевич

Рождение ребёнка
17.10.2001

Дочь: Енукидзе Александра Максимовна

Отец ребёнка: Енукидзе Максим Сергеевич

Смерть
Неизвестно

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