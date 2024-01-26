Чорна Алла Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.04.1973
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1973
Отец: Чорный Василий Зотикович
Мать: Чорна Жанна Васильевна
Рождение ребёнка
22.05.2000
Дочь: Енукидзе Светлана Максимовна
Отец ребёнка: Енукидзе Максим Сергеевич
Рождение ребёнка
17.10.2001
Дочь: Енукидзе Александра Максимовна
Отец ребёнка: Енукидзе Максим Сергеевич
Смерть
Неизвестно