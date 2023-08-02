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Бессараб Матрена Никифорова

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бессараб Евмений Яковлевич

Рождение ребёнка
1896

Дочь: Рябуха (Бессараб) Параскева Евменовна

Отец ребёнка: Бессараб Евмений Яковлевич

Рождение ребёнка
1898

Сын: Бессараб Иван Евмениевич

Отец ребёнка: Бессараб Евмений Яковлевич

Рождение ребёнка
1899

Сын: Бессараб Василий Евмениевич

Отец ребёнка: Бессараб Евмений Яковлевич

Рождение ребёнка
1903

Сын: Бессараб Николай Евмениевич

Отец ребёнка: Бессараб Евмений Яковлевич

Рождение ребёнка
1905

Сын: Бессараб Григорий Евмениевич

Отец ребёнка: Бессараб Евмений Яковлевич

Рождение ребёнка
1907

Дочь: (Бессараб) Варвара Евмениевна

Отец ребёнка: Бессараб Евмений Яковлевич

Рождение ребёнка
1910

Сын: Бессараб Дмитрий Евмениевич

Отец ребёнка: Бессараб Евмений Яковлевич

Рождение ребёнка
1910

Сын: Бессараб Дмитрий Евмениевич

Отец ребёнка: Бессараб Евмений Яковлевич

Рождение ребёнка
1912

Сын: Бессараб Иван Евмениевич

Отец ребёнка: Бессараб Евмений Яковлевич

Смерть
Неизвестно

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