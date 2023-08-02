Бессараб Матрена Никифорова
Место рождения
Дата рождения1877
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Рябуха (Бессараб) Параскева Евменовна
Отец ребёнка: Бессараб Евмений Яковлевич
Рождение ребёнка
1898
Отец ребёнка: Бессараб Евмений Яковлевич
Рождение ребёнка
1899
Сын: Бессараб Василий Евмениевич
Отец ребёнка: Бессараб Евмений Яковлевич
Рождение ребёнка
1903
Сын: Бессараб Николай Евмениевич
Отец ребёнка: Бессараб Евмений Яковлевич
Рождение ребёнка
1905
Сын: Бессараб Григорий Евмениевич
Отец ребёнка: Бессараб Евмений Яковлевич
Рождение ребёнка
1907
Дочь: (Бессараб) Варвара Евмениевна
Отец ребёнка: Бессараб Евмений Яковлевич
Рождение ребёнка
1910
Сын: Бессараб Дмитрий Евмениевич
Отец ребёнка: Бессараб Евмений Яковлевич
Рождение ребёнка
1910
Сын: Бессараб Дмитрий Евмениевич
Отец ребёнка: Бессараб Евмений Яковлевич
Рождение ребёнка
1912
Отец ребёнка: Бессараб Евмений Яковлевич
Смерть
Неизвестно