Ошлакова Елена
Место рожденияНе указано
Дата рождения1858
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1898
Отец ребёнка: Ошлоков Иван Христофорович
Рождение ребёнка
1907
Отец ребёнка: Ошлоков Иван Христофорович
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Ошлакова Евгения Ивановна
Отец ребёнка: Ошлоков Иван Христофорович
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Ошлакова Улита Ивановна
Отец ребёнка: Ошлоков Иван Христофорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно