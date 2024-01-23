Ошлакова Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ошлакова Елена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1898

Сын: Ошлаков Малофей Иванович

Отец ребёнка: Ошлоков Иван Христофорович

Рождение ребёнка
1907

Сын: Ошлаков Агей Иванович

Отец ребёнка: Ошлоков Иван Христофорович

Рождение ребёнка
1909

Дочь: Ошлакова Евгения Ивановна

Отец ребёнка: Ошлоков Иван Христофорович

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Ошлакова Улита Ивановна

Отец ребёнка: Ошлоков Иван Христофорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ошлоков Иван Христофорович

Смерть
Неизвестно
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