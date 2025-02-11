Андрей Ильин 1793 — найти родственников по фамилии на Familio

Андрей Ильин

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1793, Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

умер Неизвестно

Отец
ИльяДо 1772 г.р.
Супруги
Екатерина Архипова1798 г.р.
Дети
Пантелей Андреев1823 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: Илья

Мать: не указана

Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Екатерина Архипова

Рождение ребёнка
1823

Сын: Пантелей Андреев

Мать ребёнка: Екатерина Архипова

Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

Место жительства
1850
Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

30

Место жительства
1851
Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

Переселен на Киргизскую степь

Место жительства
1851
Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

Переселен на Киргизскую степь

Место жительства
1858
Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

30

Смерть
Неизвестно

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