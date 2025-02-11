Андрей Ильин
мужской, родился 1793, Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
умер Неизвестно
ОтецИльяДо 1772 г.р.
Супруги
Екатерина Архипова1798 г.р.
Дети
Пантелей Андреев1823 г.р.
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Екатерина Архипова
Рождение ребёнка
1823
Сын: Пантелей Андреев
Мать ребёнка: Екатерина Архипова
Место жительства
1850
Место жительства
1851
Место жительства
1851
Место жительства
1858
Смерть
Неизвестно