Марья Анисимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМарья Анисимова

Марья Анисимова

Место рождения

починка Никитина

Дата рождения

1733

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1718 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733

Отец: не указан

Мать: не указана

починка Никитина
Рождение ребёнка
1750

Сын: Трофимъ Степановъ

Отец ребёнка: Степанъ Григорьевъ

Рогачиха, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1754

Дочь: Гликерья Степанова

Отец ребёнка: Степанъ Григорьевъ

Рогачиха, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1756

Дочь: Прасковья Степанова

Отец ребёнка: Степанъ Григорьевъ

Рогачиха, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Степанъ Григорьевъ

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close