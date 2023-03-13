Марья Анисимова
Место рожденияпочинка Никитина
Дата рождения1733
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1750
Сын: Трофимъ Степановъ
Отец ребёнка: Степанъ Григорьевъ
Рождение ребёнка
1754
Дочь: Гликерья Степанова
Отец ребёнка: Степанъ Григорьевъ
Рождение ребёнка
1756
Дочь: Прасковья Степанова
Отец ребёнка: Степанъ Григорьевъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Степанъ Григорьевъ