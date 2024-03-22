Степанъ Григорьевъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтепанъ Григорьевъ

Степанъ Григорьевъ

Место рождения

Рогачиха, Шарьинский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

1718

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1718

Отец: Григорей Естифеевъ

Мать: не указана

Рогачиха, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1750

Сын: Трофимъ Степановъ

Мать ребёнка: Марья Анисимова

Рогачиха, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1754

Дочь: Гликерья Степанова

Мать ребёнка: Марья Анисимова

Рогачиха, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1756

Дочь: Прасковья Степанова

Мать ребёнка: Марья Анисимова

Рогачиха, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Военная служба
1758
Военная служба
1758
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марья Анисимова

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close