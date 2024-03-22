Степанъ Григорьевъ
Место рождения
Дата рождения1718
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1718
Отец: Григорей Естифеевъ
Рождение ребёнка
1750
Сын: Трофимъ Степановъ
Мать ребёнка: Марья Анисимова
Рождение ребёнка
1754
Дочь: Гликерья Степанова
Мать ребёнка: Марья Анисимова
Рождение ребёнка
1756
Дочь: Прасковья Степанова
Мать ребёнка: Марья Анисимова
Военная служба
1758
Военная служба
1758
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марья Анисимова
Смерть
Неизвестно