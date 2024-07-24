Кадакин Виктор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.09.1979
Дочь: Малова (Кадакина) Галина Викторовна
Мать ребёнка: Кадакина (Степченко) Валентина Николаевна
Рождение ребёнка
07.04.1984
Сын: Кадакин Дмитрий Викторович
Мать ребёнка: Кадакина (Степченко) Валентина Николаевна