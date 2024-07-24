Кадакин Виктор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кадакин Виктор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.09.1979

Дочь: Малова (Кадакина) Галина Викторовна

Мать ребёнка: Кадакина (Степченко) Валентина Николаевна

Рождение ребёнка
07.04.1984

Сын: Кадакин Дмитрий Викторович

Мать ребёнка: Кадакина (Степченко) Валентина Николаевна

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