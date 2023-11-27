Бабкина Надежда — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бабкина Надежда

Место рождения

Морозова (Олонки) Мамруковский сельсовет

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

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ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Морозова (Олонки) Мамруковский сельсовет
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бабкин Егор

Морозова, Боханский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бабкин Егор

Морозова, Боханский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бабкин Егор

Морозова, Боханский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бабкин Егор

Морозова, Боханский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бабкин Егор

Морозова, Боханский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бабкин Егор

Морозова, Боханский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бабкин Егор

Морозова, Боханский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бабкин Егор

Морозова, Боханский муниципальный район, Иркутская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бабкин Егор

Смерть
Неизвестно
Морозова, Боханский муниципальный район, Иркутская область
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