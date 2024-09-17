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Круглов Прокопий Васильевич

Место рождения

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

16.07.1885

Дата смерти

24.07.1885

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1855 г.р.

Мать

Вычислено 1864 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1885

Отец: Носков Василий Николаевич

Мать: Носкова (Сухоломова) Любовь Семеновна

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1885 год | ГАВО Ф.496 Оп.24 Д.7 Стр.106-160об. | 38
Место жительства
Неизвестно
Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Крещение
17.07.1885
Сизьма, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1885 год | ГАВО Ф.496 Оп.24 Д.7 Стр.106-160об. | 38
Смерть
24.07.1885
Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1885 год | ГАВО Ф.496 Оп.24 Д.7 Стр.106-160об. | 41

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