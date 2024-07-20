Березина (Трусова) Елизавета Кириллова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Березина (Трусова) Елизавета Кириллова

Место рождения

Тула, город Тула, Тульская область

Дата рождения

1802

Дата смерти

23.06.1885

Пол

Женский

Добавил:

ЮЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: Трусов Кирилл Фирсович

Мать: не указана

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Березин Гавриил Иванович

Отец ребёнка: Березин Иван Евдокимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Березин Василий Иванович

Отец ребёнка: Березин Иван Евдокимович

Бракосочетание
1824

Муж: Березин Иван Евдокимович

Рождение ребёнка
14.08.1825

Дочь: Березина Елизавета Ивановна

Отец ребёнка: Березин Иван Евдокимович

Тула, город Тула, Тульская область
Восприемники: оружейник Никифор Исаев Толкачев и мещанка Дарья Ивановна Маслова
Рождение ребёнка
25.08.1826

Дочь: Березина Александра Ивановна

Отец ребёнка: Березин Иван Евдокимович

Тула, город Тула, Тульская область
Восприемники: Никифор *** Маслов и мещанка Дарья Минова Вышегородцева
Рождение ребёнка
24.01.1830

Дочь: Березина Мария Ивановна

Отец ребёнка: Березин Иван Евдокимович

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
1843

Сын: Березин Иван Иванович

Отец ребёнка: Березин Иван Евдокимович

Тула, город Тула, Тульская область
Смерть
23.06.1885
Тула, город Тула, Тульская область
Умерла от старости

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