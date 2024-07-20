Березина (Трусова) Елизавета Кириллова
Место рождения
Дата рождения1802
Дата смерти23.06.1885
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец: Трусов Кирилл Фирсович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Березин Иван Евдокимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Березин Иван Евдокимович
Бракосочетание
1824
Рождение ребёнка
14.08.1825
Дочь: Березина Елизавета Ивановна
Отец ребёнка: Березин Иван Евдокимович
Восприемники: оружейник Никифор Исаев Толкачев и мещанка Дарья Ивановна Маслова
Рождение ребёнка
25.08.1826
Дочь: Березина Александра Ивановна
Отец ребёнка: Березин Иван Евдокимович
Восприемники: Никифор *** Маслов и мещанка Дарья Минова Вышегородцева
Рождение ребёнка
24.01.1830
Дочь: Березина Мария Ивановна
Отец ребёнка: Березин Иван Евдокимович
Рождение ребёнка
1843
Отец ребёнка: Березин Иван Евдокимович
Смерть
23.06.1885
Умерла от старости