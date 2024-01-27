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Бучнев Buchnoff Петр Федотович

Место рождения

Россия

Дата рождения

1780

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780

Отец: Бучнев Buchnoff Федот Григорьевич

Мать: Бучнева Анна

Россия
Рождение ребёнка
1809

Сын: Бучнев Buchnoff Лукьян Петрович

Мать ребёнка: Бучнева Анна

Россия, Саратовская губерния, Аткарский район, с. Малые Копены
Упоминание
1816
Саратовская губерния, Аткарский уезд, с.Малые Копены
В 29 лет живет с женой Анной 27 лет и сыном Лукьяном 6 лет в Малых Копенах
Упоминание
1835
селение Батаевка Ахтубинской волости Царевского уезда Саратовской губернии
В 53 года живет с женой Анной 51 года и сыном Лукьяном 26 лет в Батаевке.
Упоминание
1860
Селение Ново-Саратовка,Елисаветпольскойг убернии, ныне Азербайджан.
Почему то без своих детей жил в 80 лет без жены Ново-Саратовке в семье племянника Михаила Тимофеевича Бучнева (сына Тимофея Федотовича).
Смерть
Неизвестно
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