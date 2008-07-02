Сулейманов Данис Ринатович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сулейманов Данис Ринатович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.07.2008

Пол

Мужской

Отец

1976 г.р.

Мать

1982 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.2008

Отец: Сулейманов Ринат

Мать: Жаркова Лалита Маратовна

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