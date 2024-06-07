Параскева Петровна 1864 — найти родственников по фамилии на Familio
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Параскева Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Голубков Иван Алексиев

Рождение ребёнка
До 1889

Сын: Голубков Василий Иванович

Отец ребёнка: Голубков Иван Алексиев

д. Некрасовская, Вожегодский р-он, Вологодская обл, Вологодская область
Рождение ребёнка
1894

Сын: Голубко Павел Иванович

Отец ребёнка: Голубков Иван Алексиев

д. Некрасовская, Вожегодский р-он, Вологодская обл, Вологодская область
Рождение ребёнка
1899

Сын: Голубков Клавдий Иванович

Отец ребёнка: Голубков Иван Алексиев

д. Некрасовская, Вожегодский р-он, Вологодская обл, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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