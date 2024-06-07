Параскева Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1864
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
До 1889
Сын: Голубков Василий Иванович
Отец ребёнка: Голубков Иван Алексиев
д. Некрасовская, Вожегодский р-он, Вологодская обл, Вологодская область
Рождение ребёнка
1894
Отец ребёнка: Голубков Иван Алексиев
д. Некрасовская, Вожегодский р-он, Вологодская обл, Вологодская область
Рождение ребёнка
1899
Сын: Голубков Клавдий Иванович
Отец ребёнка: Голубков Иван Алексиев
д. Некрасовская, Вожегодский р-он, Вологодская обл, Вологодская область
Смерть
Неизвестно