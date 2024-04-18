Мурзинцева (Тюменцева) Феоктиста Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мурзинцева (Тюменцева) Феоктиста Ивановна

Место рождения

Рыбалово, Томский муниципальный район, Томская область

Дата рождения

23.11.1929

Дата смерти

08.07.1991

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1929

Отец: Тюменцев Иван Иванович

Мать: Тюменцева (Иванова) Анна Федоровна

Рыбалово, Томский муниципальный район, Томская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мурзинцев Григорий Пантелеймонович

Рождение ребёнка
07.04.1954

Сын: Мурзинцев Владимир Григорьевич

Отец ребёнка: Мурзинцев Григорий Пантелеймонович

Рыбалово, Томский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
24.07.1957

Дочь: Филатова (Мурзинцева) Валентина Григорьевна

Отец ребёнка: Мурзинцев Григорий Пантелеймонович

Рыбалово, Томский муниципальный район, Томская область
Смерть
08.07.1991
Рыбалово, Томский муниципальный район, Томская область

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