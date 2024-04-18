Мурзинцева (Тюменцева) Феоктиста Ивановна
Место рождения
Дата рождения23.11.1929
Дата смерти08.07.1991
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1929
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.04.1954
Сын: Мурзинцев Владимир Григорьевич
Отец ребёнка: Мурзинцев Григорий Пантелеймонович
Рождение ребёнка
24.07.1957
Дочь: Филатова (Мурзинцева) Валентина Григорьевна
Отец ребёнка: Мурзинцев Григорий Пантелеймонович
Смерть
08.07.1991