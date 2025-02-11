Анна Александровна
женский, родилась 1939, Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла 1972
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1939
Отец: не указан
Мать: не указана
Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сюлаев Виктор Владимирович
Рождение ребёнка
09.12.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сюлаев Виктор Владимирович
Смерть
1972
Похороны
Неизвестно
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область