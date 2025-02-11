Анна Александровна 1939 — найти родственников по фамилии на Familio

Анна Александровна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1939, Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла 1972

Участники
Место
Комментарий
Рождение
1939

Отец: не указан

Мать: не указана

Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сюлаев Виктор Владимирович

Рождение ребёнка
09.12.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сюлаев Виктор Владимирович

Смерть
1972

Похороны
Неизвестно
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

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