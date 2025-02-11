Пелагея Артемьева
женский, родилась 1790
умерла Неизвестно
Супруги
Гаврила Иванов1789 г.р.
Дети
Иван Гаврилов1813 г.р.
Пётр Гаврилов1819 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гаврила Иванов
Рождение ребёнка
1813
Сын: Иван Гаврилов
Отец ребёнка: Гаврила Иванов
Рождение ребёнка
1819
Сын: Пётр Гаврилов
Отец ребёнка: Гаврила Иванов
Рождение ребёнка
1823
Сын: Фёдор Гаврилов
Отец ребёнка: Гаврила Иванов
Место жительства
1850
Место жительства
1858
Смерть
Неизвестно