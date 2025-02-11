Пелагея Артемьева 1790 — найти родственников по фамилии на Familio

Пелагея Артемьева

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1790

умерла Неизвестно

Супруги
Гаврила Иванов1789 г.р.
Дети
Иван Гаврилов1813 г.р.
Пётр Гаврилов1819 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гаврила Иванов

Рождение ребёнка
1813

Сын: Иван Гаврилов

Отец ребёнка: Гаврила Иванов

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1819

Сын: Пётр Гаврилов

Отец ребёнка: Гаврила Иванов

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1823

Сын: Фёдор Гаврилов

Отец ребёнка: Гаврила Иванов

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1850
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

73

Место жительства
1858
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

59

Смерть
Неизвестно

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