Валявина (Денисова) Анастасія
Место рождения
Дата рождения1879
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец: Денисовъ Михаилъ
Бракосочетание
07.02.1897
Муж: Валявинъ Андрей
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.07.1899
Дочь: Базлова Анна
Отец ребёнка: Валявинъ Андрей
Рождение ребёнка
24.03.1905
Дочь: Марья
Отец ребёнка: Валявинъ Андрей
Рождение ребёнка
25.06.1907
Дочь: Агриппина
Отец ребёнка: Валявинъ Андрей
Рождение ребёнка
02.04.1910
Сын: Валявинъ Георгий
Отец ребёнка: Валявинъ Андрей
Рождение ребёнка
21.09.1911
Сын: Валявинъ Иванъ
Отец ребёнка: Валявинъ Андрей
Рождение ребёнка
19.03.1915
Сын: Валявинъ Александръ
Отец ребёнка: Валявинъ Андрей
Рождение ребёнка
18.02.1918
Сын: Валявинъ Георгий
Отец ребёнка: Валявинъ Андрей