Валявина (Денисова) Анастасія — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Валявина (Денисова) Анастасія

Место рождения

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1879

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: Денисовъ Михаилъ

Мать: Денисова Прасковья Александрова

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
07.02.1897

Муж: Валявинъ Андрей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.07.1899

Дочь: Базлова Анна

Отец ребёнка: Валявинъ Андрей

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.03.1905

Дочь: Марья

Отец ребёнка: Валявинъ Андрей

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.06.1907

Дочь: Агриппина

Отец ребёнка: Валявинъ Андрей

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.04.1910

Сын: Валявинъ Георгий

Отец ребёнка: Валявинъ Андрей

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
21.09.1911

Сын: Валявинъ Иванъ

Отец ребёнка: Валявинъ Андрей

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.03.1915

Сын: Валявинъ Александръ

Отец ребёнка: Валявинъ Андрей

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.02.1918

Сын: Валявинъ Георгий

Отец ребёнка: Валявинъ Андрей

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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