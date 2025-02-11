(Нуштаева (Фамилия Ошибочно?)) Олимпиада Хрисанфова
женский, родилась 24.07.1893, Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла 11.08.1893, Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Мать(Зубкова) Мария Спиридонова1861 г.р.
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Рождение
24.07.1893
Отец: Туйгунов (Нуштаев В 1891, 1893 В Зап. О Рожд. Дочерей) Хрисанф Иванов
Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
11.08.1893
Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область