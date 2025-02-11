(Нуштаева (Фамилия Ошибочно?)) Олимпиада Хрисанфова 24.07.1893 — найти родственников по фамилии на Familio

(Нуштаева (Фамилия Ошибочно?)) Олимпиада Хрисанфова

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 24.07.1893, Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла 11.08.1893, Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Мать
(Зубкова) Мария Спиридонова1861 г.р.
Отец
Туйгунов (Нуштаев В 1891, 1893 В Зап. О Рожд. Дочерей) Хрисанф Иванов1858 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1893

Отец: Туйгунов (Нуштаев В 1891, 1893 В Зап. О Рожд. Дочерей) Хрисанф Иванов

Мать: (Зубкова) Мария Спиридонова

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
11.08.1893
Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Причина смерти: от врожденной слабости

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