Пивкин Фёдор Ильин 1845 — найти родственников по фамилии на Familio

Пивкин Фёдор Ильин

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1845, Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер 07.07.1846, Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Мать
Матрёна Сидорова1808 г.р.
Отец
Пивкин Илья Антонов1813 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: Пивкин Илья Антонов

Мать: Матрёна Сидорова

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
07.07.1846
Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

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