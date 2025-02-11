Пивкин Фёдор Ильин
мужской, родился 1845, Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер 07.07.1846, Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
МатьМатрёна Сидорова1808 г.р.
ОтецПивкин Илья Антонов1813 г.р.
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Место
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Рождение
1845
Отец: Пивкин Илья Антонов
Мать: Матрёна Сидорова
Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
07.07.1846
Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область