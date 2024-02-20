(Пироженко / Пирожков /) Вера Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Пироженко / Пирожков /) Вера Антоновна

Место рождения

Россия Воронежская губ.,Острогожский уезд, Белогорская волость х.Морозовка

Дата рождения

10.09.1910

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1910

Отец: Пироженко / Пирожков / Антон Дмитриевич

Мать: Пироженко Феодосия Алексеевна

Россия Воронежская губ.,Острогожский уезд, Белогорская волость х.Морозовка
Преображенская церковь сл.Белогорье Острогожского уезда,м/к-1910г.лист-175,зап.-100,ГАВО,Ф - И331-9-11
Крещение
11.09.1910
Россия Воронежская губ. Острогожский уезд Преображенская церковь сл.Белогорье
Восприемники: Крестьяне х.Морозова - Дмитрий Федорович Пирожков и Параскева Михайловна Очеретова
Смерть
Неизвестно
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