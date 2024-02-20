Пироженко Феодосия Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение ребёнка
09.10.1908
Россия Воронежская губ.,Острогожский уезд, Белогорская волость х.Морозовка
Преображенская церковь сл.Белогорье Острогожского уезда,м/к-1908г.лист-76,зап.-137,ГАВО,Ф - И331-9-11
Бракосочетание
До 1908
Россия Воронежская губ.,Острогожский уезд сл.Белогорье Преображенская церковь
Рождение ребёнка
10.09.1910
Дочь: Вера Антоновна
Отец ребёнка: Пироженко / Пирожков / Антон Дмитриевич
Россия Воронежская губ.,Острогожский уезд, Белогорская волость х.Морозовка
Преображенская церковь сл.Белогорье Острогожского уезда,м/к-1910г.лист-175,зап.-100,ГАВО,Ф - И331-9-11
Рождение ребёнка
07.01.1916
Россия Воронежская губ.,Острогожский уезд, Белогорская волость х.Морозовка
Преображенская церковь сл.Белогорье Острогожского уезда,м/к-1916г.лист-67,зап.-36,ГАВО,Ф - И331-9-12
Смерть
Неизвестно