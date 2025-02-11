(Иванушкин) Татьяна
женский, родилась 1896, Маркино, Сосновоборский муниципальный район, Пензенская область
умерла 03.11.1903, Маркино, Сосновоборский муниципальный район, Пензенская область
ОтецИванушкин Митрофан1876 г.р.
Мать(Согонова) Прасковья1877 г.р.
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Рождение
1896
Отец: Иванушкин Митрофан
Мать: (Согонова) Прасковья
Маркино, Сосновоборский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
03.11.1903
Маркино, Сосновоборский муниципальный район, Пензенская область