(Иванушкин) Татьяна 1896 — найти родственников по фамилии на Familio

(Иванушкин) Татьяна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1896, Маркино, Сосновоборский муниципальный район, Пензенская область

умерла 03.11.1903, Маркино, Сосновоборский муниципальный район, Пензенская область

Отец
Иванушкин Митрофан1876 г.р.
Мать
(Согонова) Прасковья1877 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: Иванушкин Митрофан

Мать: (Согонова) Прасковья

Маркино, Сосновоборский муниципальный район, Пензенская область

Смерть
03.11.1903
Маркино, Сосновоборский муниципальный район, Пензенская область

От скарлатины

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