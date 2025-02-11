(Килячкова) Анастасия Владимировна
женский, родилась 15.12.1879, Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла 10.12.1881, Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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Место
Комментарий
Рождение
15.12.1879
Отец: не указан
Мать: не указана
Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
10.12.1881
Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область