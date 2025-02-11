(Килячкова) Анастасия Владимировна 15.12.1879 — найти родственников по фамилии на Familio

(Килячкова) Анастасия Владимировна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 15.12.1879, Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла 10.12.1881, Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1879

Отец: не указан

Мать: не указана

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
10.12.1881
Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

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