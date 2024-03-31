Жорова (Морозовка) Васса Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жорова (Морозовка) Васса Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1775

Дата смерти

07.07.1830 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1766 г.р.

Дети

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Место
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Рождение
Около 1775

Отец: не указан

Мать: не указана

Исходя из возраста, указанного в исповедальных ведомостях за 1786-1787 гг. и 1789 г.
Бракосочетание
Около ?.01.1811

Муж: Жоров Григорий Никифорович

Вычислено, исходя из даты рождения сына Самсона.
Рождение ребёнка
01.09.1811 ст.

Сын: Жоров Самсон Григорьевич

Отец ребёнка: Жоров Григорий Никифорович

Очкино, Сумська область
Рождение ребёнка
Около 1813

Сын: Жоров Семён Григорьевич

Отец ребёнка: Жоров Григорий Никифорович

Очкино, Сумська область
Исходя из возраста в записи о смерти.
Смерть
07.07.1830 ст.
Очкино, Сумська область
Причина смерти: натуральная болезнь.
Похороны
09.07.1830 ст.
Очкино, Сумська область
Похоронена на общем кладбище.

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