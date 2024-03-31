Жорова (Морозовка) Васса Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1775
Дата смерти07.07.1830 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Около 1775
Отец: не указан
Мать: не указана
Исходя из возраста, указанного в исповедальных ведомостях за 1786-1787 гг. и 1789 г.
Бракосочетание
Около ?.01.1811
Вычислено, исходя из даты рождения сына Самсона.
Рождение ребёнка
01.09.1811 ст.
Отец ребёнка: Жоров Григорий Никифорович
Рождение ребёнка
Около 1813
Отец ребёнка: Жоров Григорий Никифорович
Исходя из возраста в записи о смерти.
Смерть
07.07.1830 ст.
Причина смерти: натуральная болезнь.
Похороны
09.07.1830 ст.
Похоронена на общем кладбище.