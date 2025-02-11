Михаил Фёдоров 1858 — найти родственников по фамилии на Familio

Михаил Фёдоров

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1858, Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Мать
Мария Алексеева1827 г.р.
Отец
Федор Михайлов1828 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: Федор Михайлов

Мать: Мария Алексеева

Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1858
Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

58

Смерть
Неизвестно

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