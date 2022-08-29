Чекалкина Лидия Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чекалкина Лидия Константиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чекалкин Виталий Петрович

Отец ребёнка: Чекалкин Пётр Авдеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Чекалкина) Валентина Петровна

Отец ребёнка: Чекалкин Пётр Авдеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чекалкин Анатолий Петрович

Отец ребёнка: Чекалкин Пётр Авдеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чекалкин Пётр Авдеевич

Смерть
Неизвестно

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