Чекалкина Лидия Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чекалкин Виталий Петрович
Отец ребёнка: Чекалкин Пётр Авдеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Чекалкина) Валентина Петровна
Отец ребёнка: Чекалкин Пётр Авдеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чекалкин Анатолий Петрович
Отец ребёнка: Чекалкин Пётр Авдеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно