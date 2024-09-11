Филиппова (Козина) Евлампия Никоновна
Место рождения
Дата рождения03.10.1859 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1859 ст.
Отец: Козин Никон Арестович
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
27.01.1880 ст.
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Гулина Зинаида Павловна
Отец ребёнка: Филиппов Павел Гурьевич
Рождение ребёнка
16.10.1884 ст.
Сын: Филиппов Александр Павлович
Отец ребёнка: Филиппов Павел Гурьевич
Смерть
Неизвестно