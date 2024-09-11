Филиппова (Козина) Евлампия Никоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филиппова (Козина) Евлампия Никоновна

Место рождения

Вахрушево, Некрасовский район, Ярославская область

Дата рождения

03.10.1859 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1859 ст.

Отец: Козин Никон Арестович

Мать: Козина Прасковья Петровна

Вахрушево, Некрасовский район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Филиппов Павел Гурьевич

Бракосочетание
27.01.1880 ст.

Муж: Филиппов Павел Гурьевич

Иоркино, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1883

Дочь: Гулина Зинаида Павловна

Отец ребёнка: Филиппов Павел Гурьевич

Иоркино, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
16.10.1884 ст.

Сын: Филиппов Александр Павлович

Отец ребёнка: Филиппов Павел Гурьевич

Иоркино, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно

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