Параскева Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1794
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Ермолаев Еремей Гаврилов
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1813
Отец ребёнка: Ермолаев Еремей Гаврилов
Рождение ребёнка
1815
Отец ребёнка: Ермолаев Еремей Гаврилов
Рождение ребёнка
?.10.1816
Отец ребёнка: Ермолаев Еремей Гаврилов
Рождение ребёнка
1819
Отец ребёнка: Ермолаев Еремей Гаврилов
Рождение ребёнка
07.07.1821
Отец ребёнка: Ермолаев Еремей Гаврилов
Рождение ребёнка
20.03.1824
Отец ребёнка: Ермолаев Еремей Гаврилов
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Потылицына (Ермолаева) Екатерина Еремеева
Отец ребёнка: Ермолаев Еремей Гаврилов
Рождение ребёнка
1829
Дочь: (Ермолаев) Августа Еремеева
Отец ребёнка: Ермолаев Еремей Гаврилов
Смерть
Неизвестно