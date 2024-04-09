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Параскева Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ермолаев Акентий Еремеев

Отец ребёнка: Ермолаев Еремей Гаврилов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ермолаев Еремей Гаврилов

Рождение ребёнка
1813

Сын: Ермолаев Антон Еремеев

Отец ребёнка: Ермолаев Еремей Гаврилов

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1815

Сын: Ермолаев Алапий Еремеев

Отец ребёнка: Ермолаев Еремей Гаврилов

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
?.10.1816

Сын: Ермолаев Арсений Еремеев

Отец ребёнка: Ермолаев Еремей Гаврилов

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1819

Сын: Ермолаев Иван Еремеев

Отец ребёнка: Ермолаев Еремей Гаврилов

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
07.07.1821

Сын: Ермолаев Емельян Еремеев

Отец ребёнка: Ермолаев Еремей Гаврилов

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
20.03.1824

Сын: Ермолаев Артемий Еремеев

Отец ребёнка: Ермолаев Еремей Гаврилов

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1825

Дочь: Потылицына (Ермолаева) Екатерина Еремеева

Отец ребёнка: Ермолаев Еремей Гаврилов

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1829

Дочь: (Ермолаев) Августа Еремеева

Отец ребёнка: Ермолаев Еремей Гаврилов

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
Неизвестно

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