(Девяткина) Варавара Степанова
женский, родилась 1875, Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла 14.05.1876, Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
ОтецДевяткин Степан Климентьев1851 г.р.
МатьДевяткина (Зорина) Евдокия Кузьмина1847 г.р.
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Рождение
1875
Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
14.05.1876
Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область