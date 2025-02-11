(Девяткина) Варавара Степанова 1875 — найти родственников по фамилии на Familio

(Девяткина) Варавара Степанова

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1875, Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла 14.05.1876, Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Отец
Девяткин Степан Климентьев1851 г.р.
Мать
Девяткина (Зорина) Евдокия Кузьмина1847 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: Девяткин Степан Климентьев

Мать: Девяткина (Зорина) Евдокия Кузьмина

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
14.05.1876
Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Причина смерти: От оспы

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