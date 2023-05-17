Новокозлов Андрей Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новокозлов Андрей Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.02.1980

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

Добавил:

МН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1980

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.05.2013

Дочь: Новокозлова Полина Андреевна

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Рождение ребёнка
04.02.2020

Сын: Новокозлов Владислав Андреевич

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Бракосочетание
Неизвестно

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