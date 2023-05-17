Новокозлов Андрей Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.02.1980
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
23.05.2013
Дочь: Новокозлова Полина Андреевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
04.02.2020
Сын: Новокозлов Владислав Андреевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности