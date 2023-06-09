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(Окушко) Мария Валентина Валериановна

Место рождения

Туендат, Первомайский муниципальный район, Томская область

Дата рождения

11.04.1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1844 г.р.

Мать

Вычислено 1851 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1888

Отец: Окушко Валериан Иванович

Мать: Окушко (Кербедзь) Мария Карловна

Туендат, Первомайский муниципальный район, Томская область
в селе Архангельском Ишимской волости Томского района
Крещение
05.08.1888
Томск, город Томск, Томская область
Восприемники Михаил Антонович Рвишковский и Эмилия супруга Адама Снарского, присутсвовали Юзеф Явтак и Роза супруга Михаила Рвишковского
Смерть
Неизвестно

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