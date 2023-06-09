(Окушко) Мария Валентина Валериановна
Место рождения
Дата рождения11.04.1888
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1888
в селе Архангельском Ишимской волости Томского района
Крещение
05.08.1888
Томск, город Томск, Томская область
Восприемники Михаил Антонович Рвишковский и Эмилия супруга Адама Снарского, присутсвовали Юзеф Явтак и Роза супруга Михаила Рвишковского
Смерть
Неизвестно