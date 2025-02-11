Прохор Михайлов 1750 — найти родственников по фамилии на Familio

Прохор Михайлов

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1750, Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер 1819

Мать
Аграфена Никифорова Из Губашевой1722 г.р.
Дети
Василий Прохоров1777 г.р.
Фёдор Прохоров1792 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750

Отец: не указан

Мать: Аграфена Никифорова Из Губашевой

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
1777

Сын: Василий Прохоров

Мать ребёнка: не указана

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1792

Сын: Фёдор Прохоров

Мать ребёнка: не указана

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
1819

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