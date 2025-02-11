Прохор Михайлов
мужской, родился 1750, Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер 1819
МатьАграфена Никифорова Из Губашевой1722 г.р.
Дети
Василий Прохоров1777 г.р.
Фёдор Прохоров1792 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750
Отец: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
1777
Сын: Василий Прохоров
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1792
Сын: Фёдор Прохоров
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1819