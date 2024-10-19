Кунина (Плаксина) Агафия Иосифовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1845
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1845
Отец: Плаксин Иосиф Васильевич
Мать: не указана
Бракосочетание
20.01.1864
Рождение ребёнка
12.06.1866
Дочь: Кунина (Кунина) Акилина Никаноровна
Отец ребёнка: Кунин Никанор Иванович
Рождение ребёнка
18.07.1867
Отец ребёнка: Кунин Никанор Иванович
Рождение ребёнка
22.12.1871
Отец ребёнка: Кунин Никанор Иванович
Рождение ребёнка
14.09.1874
Дочь: Кунина (Кунина) Варвара Никаноровна
Отец ребёнка: Кунин Никанор Иванович
Рождение ребёнка
05.06.1877
Отец ребёнка: Кунин Никанор Иванович
Смерть
Неизвестно