Кунина (Плаксина) Агафия Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кунина (Плаксина) Агафия Иосифовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1845

Отец: Плаксин Иосиф Васильевич

Мать: не указана

Бракосочетание
20.01.1864

Муж: Кунин Никанор Иванович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
12.06.1866

Дочь: Кунина (Кунина) Акилина Никаноровна

Отец ребёнка: Кунин Никанор Иванович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
18.07.1867

Сын: Кунин Илья Никанорович

Отец ребёнка: Кунин Никанор Иванович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
22.12.1871

Сын: Кунин Ефим Никанорович

Отец ребёнка: Кунин Никанор Иванович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
14.09.1874

Дочь: Кунина (Кунина) Варвара Никаноровна

Отец ребёнка: Кунин Никанор Иванович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
05.06.1877

Сын: Кунин Федор Никанорович

Отец ребёнка: Кунин Никанор Иванович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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