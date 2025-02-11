Сидор Яковлев 1816 — найти родственников по фамилии на Familio

Сидор Яковлев

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1816, Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Отец
Яков Макаров1776 г.р.
Супруги
Мария Фролова1816 г.р.
Дети
Федор Сидоров1836 г.р.
Марфа Сидорова1841 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: Яков Макаров

Мать: не указана

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария Фролова

Рождение ребёнка
1836

Сын: Федор Сидоров

Мать ребёнка: Мария Фролова

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1841

Дочь: Марфа Сидорова

Мать ребёнка: Мария Фролова

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1844

Дочь: Аграфена Сидорова

Мать ребёнка: Мария Фролова

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1850
Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

20

Рождение ребёнка
1854

Дочь: Василиса Сидорова

Мать ребёнка: Мария Фролова

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1858
Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

18

Рождение ребёнка
1861

Дочь: Мария Сидорова

Мать ребёнка: Мария Фролова

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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