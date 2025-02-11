Сидор Яковлев
мужской, родился 1816, Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
ОтецЯков Макаров1776 г.р.
Супруги
Мария Фролова1816 г.р.
Дети
Федор Сидоров1836 г.р.
Марфа Сидорова1841 г.р.Показать еще 3
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец: Яков Макаров
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария Фролова
Рождение ребёнка
1836
Сын: Федор Сидоров
Мать ребёнка: Мария Фролова
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Марфа Сидорова
Мать ребёнка: Мария Фролова
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Аграфена Сидорова
Мать ребёнка: Мария Фролова
Место жительства
1850
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Василиса Сидорова
Мать ребёнка: Мария Фролова
Место жительства
1858
Рождение ребёнка
1861
Дочь: Мария Сидорова
Мать ребёнка: Мария Фролова
Смерть
Неизвестно