Аршинцова Ефимия Иванова 1765 — найти родственников по фамилии на Familio
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Аршинцова Ефимия Иванова

Место рождения

Яман, Крутинский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

1765

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: не указан

Мать: не указана

Яман, Крутинский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аршинцов Терентий Лаврентьев

Рождение ребёнка
1786

Дочь: Аршинцова (Аршинцова) Варвара Терентьева

Отец ребёнка: Аршинцов Терентий Лаврентьев

Яман, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1788

Дочь: Аршинцова (Аршинцова) Татьяна Терентьева

Отец ребёнка: Аршинцов Терентий Лаврентьев

Яман, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1789

Сын: Аршинцов Влас Терентьев

Отец ребёнка: Аршинцов Терентий Лаврентьев

Яман, Крутинский муниципальный район, Омская область
Смерть
Неизвестно

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