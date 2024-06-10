Аршинцова Ефимия Иванова
Место рождения
Дата рождения1765
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Аршинцова (Аршинцова) Варвара Терентьева
Отец ребёнка: Аршинцов Терентий Лаврентьев
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Аршинцова (Аршинцова) Татьяна Терентьева
Отец ребёнка: Аршинцов Терентий Лаврентьев
Рождение ребёнка
1789
Отец ребёнка: Аршинцов Терентий Лаврентьев
Смерть
Неизвестно