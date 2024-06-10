Аршинцов Терентий Лаврентьев 1759 — найти родственников по фамилии на Familio
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Аршинцов Терентий Лаврентьев

Место рождения

Яман, Крутинский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

1759

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759

Отец: Аршинцов Лаврентий Ананиев

Мать: ?

Яман, Крутинский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аршинцова Ефимия Иванова

Рождение ребёнка
1786

Дочь: Аршинцова (Аршинцова) Варвара Терентьева

Мать ребёнка: Аршинцова Ефимия Иванова

Яман, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1788

Дочь: Аршинцова (Аршинцова) Татьяна Терентьева

Мать ребёнка: Аршинцова Ефимия Иванова

Яман, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1789

Сын: Аршинцов Влас Терентьев

Мать ребёнка: Аршинцова Ефимия Иванова

Яман, Крутинский муниципальный район, Омская область
Смерть
Неизвестно

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