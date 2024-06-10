Аршинцов Терентий Лаврентьев
Место рождения
Дата рождения1759
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759
Отец: Аршинцов Лаврентий Ананиев
Мать: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Аршинцова Ефимия Иванова
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Аршинцова (Аршинцова) Варвара Терентьева
Мать ребёнка: Аршинцова Ефимия Иванова
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Аршинцова (Аршинцова) Татьяна Терентьева
Мать ребёнка: Аршинцова Ефимия Иванова
Рождение ребёнка
1789
Мать ребёнка: Аршинцова Ефимия Иванова
Смерть
Неизвестно