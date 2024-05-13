Климова (Тишанова) Ксения Максимовна 1757 — найти родственников по фамилии на Familio
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Климова (Тишанова) Ксения Максимовна

Место рождения

Никитское, Борисовский муниципальный район, Белгородская область

Дата рождения

1757

Дата смерти

1789

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: не указан

Мать: не указана

Никитское, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Место жительства
Неизвестно
Хотмыжск, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Бракосочетание
1771

Муж: Климов Василий Петрович

Хотмыжск, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1775

Сын: Климов Матвей Васильевич

Отец ребёнка: Климов Василий Петрович

Хотмыжск, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1779

Сын: Климов Федор Васильевич

Отец ребёнка: Климов Василий Петрович

Хотмыжск, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1788

Сын: Климов Степан Васильевич

Отец ребёнка: Климов Василий Петрович

Хотмыжск, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Смерть
1789
Хотмыжск, Борисовский муниципальный район, Белгородская область

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