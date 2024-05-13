Климова (Тишанова) Ксения Максимовна
Место рождения
Дата рождения1757
Дата смерти1789
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
1771
Рождение ребёнка
1775
Отец ребёнка: Климов Василий Петрович
Рождение ребёнка
1779
Отец ребёнка: Климов Василий Петрович
Рождение ребёнка
1788
Отец ребёнка: Климов Василий Петрович
Смерть
1789