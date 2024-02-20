Борискин Анатолий Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.05.1959
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1959
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.04.1980
Дочь: (Борискина) Вера Анатольевна
Мать ребёнка: Борискина (Лёвкина) Антонина Ивановна
Рождение ребёнка
19.04.1982
Сын: Борискин Алексей Анатольевич
Мать ребёнка: Борискина (Лёвкина) Антонина Ивановна