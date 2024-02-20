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Борискин Анатолий Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.05.1959

Пол

Мужской

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1959

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Борискина (Лёвкина) Антонина Ивановна

Рождение ребёнка
18.04.1980

Дочь: (Борискина) Вера Анатольевна

Мать ребёнка: Борискина (Лёвкина) Антонина Ивановна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
19.04.1982

Сын: Борискин Алексей Анатольевич

Мать ребёнка: Борискина (Лёвкина) Антонина Ивановна

Москва, город федерального значения Москва

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