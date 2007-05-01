Слесарев Владимир Петрович
Место рождения
Дата рождения10.09.1933
Дата смерти01.05.2007
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1933
Рождение ребёнка
26.05.1959
Дочь: Слесарева Наталья Владимировна
Мать ребёнка: Слесарева .
Рождение ребёнка
17.11.1974
Сын: Слесарев Евгений Владимирович
Мать ребёнка: Слесарева Таисья Федотовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Слесарева .
Смерть
01.05.2007