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Слесарев Владимир Петрович

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Место рождения

Ишим, город Ишим, Тюменская область

Дата рождения

10.09.1933

Дата смерти

01.05.2007

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1933

Отец: Слесарев Пётр Маркелович

Мать: Подоляк Федосья Захаровна

Ишим, город Ишим, Тюменская область
Рождение ребёнка
26.05.1959

Дочь: Слесарева Наталья Владимировна

Мать ребёнка: Слесарева .

Рождение ребёнка
17.11.1974

Сын: Слесарев Евгений Владимирович

Мать ребёнка: Слесарева Таисья Федотовна

Ишим, город Ишим, Тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Слесарева .

Смерть
01.05.2007
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