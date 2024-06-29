Домна Савельевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1813
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Федот Саввович
Рождение ребёнка
1836
Сын: Семён Федотович
Отец ребёнка: Федот Саввович
Рождение ребёнка
1842
Сын: Николай Федотович
Отец ребёнка: Федот Саввович
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Авдотья (Евдокия) Федотовна
Отец ребёнка: Федот Саввович
Рождение ребёнка
1848
Сын: Лаврентий Федотович
Отец ребёнка: Федот Саввович
Рождение ребёнка
07.04.1851
Сын: Терентий Федотович
Отец ребёнка: Федот Саввович
Смерть
Неизвестно