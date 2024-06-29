Домна Савельевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Домна Савельевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федот Саввович

Рождение ребёнка
1836

Сын: Семён Федотович

Отец ребёнка: Федот Саввович

Порозово, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1842

Сын: Николай Федотович

Отец ребёнка: Федот Саввович

Порозово, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Авдотья (Евдокия) Федотовна

Отец ребёнка: Федот Саввович

Порозово, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1848

Сын: Лаврентий Федотович

Отец ребёнка: Федот Саввович

Порозово, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
07.04.1851

Сын: Терентий Федотович

Отец ребёнка: Федот Саввович

Порозово, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно

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