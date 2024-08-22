Хазова (Смолина) Агрипина Алексеевна
Место рождения
Дата рождения1885
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Место жительства
До 1911
Бракосочетание
07.02.1911 ст.
Рождение ребёнка
19.01.1912 ст.
Сын: Хазов Вячеслав Анатольевич
Отец ребёнка: Хазов Анатолий Владимирович
Рождение ребёнка
17.07.1914 ст.
Сын: Хазов Иринарх Анатольевич
Отец ребёнка: Хазов Анатолий Владимирович
Рождение ребёнка
19.12.1916
Сын: Хазов Николай Анатольевич
Отец ребёнка: Хазов Анатолий Владимирович
Смерть
Неизвестно