Хазова (Смолина) Агрипина Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хазова (Смолина) Агрипина Алексеевна

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Место рождения

Горка, Межевской муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: Смолин Алексей Иосифович (Осипович)

Мать: Смолина Анастасия Михайловна

Горка, Межевской муниципальный район, Костромская область
Место жительства
До 1911
Горка, Межевской муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
07.02.1911 ст.

Муж: Хазов Анатолий Владимирович

Рождение ребёнка
19.01.1912 ст.

Сын: Хазов Вячеслав Анатольевич

Отец ребёнка: Хазов Анатолий Владимирович

Отрадное, Кологривский уезд, Костромская область
Рождение ребёнка
17.07.1914 ст.

Сын: Хазов Иринарх Анатольевич

Отец ребёнка: Хазов Анатолий Владимирович

Отрадное, Кологривский уезд, Костромская область
Рождение ребёнка
19.12.1916

Сын: Хазов Николай Анатольевич

Отец ребёнка: Хазов Анатолий Владимирович

Отрадное, Кологривский уезд, Костромская область
Смерть
Неизвестно

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