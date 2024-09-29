Степан Илларионович Лаврентьевич Ларионович возм есть брат иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степан Илларионович Лаврентьевич Ларионович возм есть брат иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1832

Отец: Илларион

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Воронцова) Екатерина Павловна

Рождение ребёнка
04.04.1851 ст.

Дочь: Мария Степановна

Мать ребёнка: (Воронцова) Екатерина Павловна

Александровка, Артюховская волость, Белебеевский уезд
Рождение ребёнка
15.05.1852 ст.

Сын: Петр Степанович

Мать ребёнка: (Воронцова) Екатерина Павловна

Александровка, Артюховская волость, Белебеевский уезд
Рождение ребёнка
04.07.1853 ст.

Дочь: Марфа Степановна

Мать ребёнка: (Воронцова) Екатерина Павловна

Александровка, Артюховская волость, Белебеевский уезд
Поручитель
16.08.1872 ст.
Ильиновка, Федоровский муниципальный район, Республика Башкортостан
поручитель со стороны жениха Анания Степанова
Смерть
Неизвестно

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