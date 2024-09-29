Степан Илларионович Лаврентьевич Ларионович возм есть брат иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1832
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1832
Отец: Илларион
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.04.1851 ст.
Дочь: Мария Степановна
Мать ребёнка: (Воронцова) Екатерина Павловна
Рождение ребёнка
15.05.1852 ст.
Сын: Петр Степанович
Мать ребёнка: (Воронцова) Екатерина Павловна
Рождение ребёнка
04.07.1853 ст.
Дочь: Марфа Степановна
Мать ребёнка: (Воронцова) Екатерина Павловна
Поручитель
16.08.1872 ст.
Ильиновка, Федоровский муниципальный район, Республика Башкортостан
поручитель со стороны жениха Анания Степанова
Смерть
Неизвестно