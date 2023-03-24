Partanen (Silventoinen) Valpuri Pekantytär — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Partanen (Silventoinen) Valpuri Pekantytär

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.05.1830

Дата смерти

24.02.1880

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1830

Отец: Silventoinen Pekka Antinpoika

Мать: Silvennoinen (Pinnanen) Riitta Tuomaksentytär

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Partanen Juho Matinpoika

Рождение ребёнка
15.10.1855

Сын: Partanen Juho Juhonpoika

Отец ребёнка: Partanen Juho Matinpoika

Соанлахти, Суоярвский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
14.02.1862

Сын: Partanen Matti Juhonpoika

Отец ребёнка: Partanen Juho Matinpoika

Соанлахти, Суоярвский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
11.10.1865

Дочь: (Partanen) Maria Juhontytär

Отец ребёнка: Partanen Juho Matinpoika

Соанлахти, Суоярвский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
01.01.1869

Дочь: (Partanen) Anna Juhontytär

Отец ребёнка: Partanen Juho Matinpoika

Рождение ребёнка
15.10.1871

Сын: Partanen Pekka Juhonpoika

Отец ребёнка: Partanen Juho Matinpoika

Соанлахти, Суоярвский муниципальный район, Республика Карелия
Смерть
24.02.1880
Соанлахти, Суоярвский муниципальный район, Республика Карелия

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