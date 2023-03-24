Partanen (Silventoinen) Valpuri Pekantytär
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.05.1830
Дата смерти24.02.1880
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1830
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.10.1855
Отец ребёнка: Partanen Juho Matinpoika
Рождение ребёнка
14.02.1862
Сын: Partanen Matti Juhonpoika
Отец ребёнка: Partanen Juho Matinpoika
Рождение ребёнка
11.10.1865
Дочь: (Partanen) Maria Juhontytär
Отец ребёнка: Partanen Juho Matinpoika
Рождение ребёнка
01.01.1869
Дочь: (Partanen) Anna Juhontytär
Отец ребёнка: Partanen Juho Matinpoika
Рождение ребёнка
15.10.1871
Сын: Partanen Pekka Juhonpoika
Отец ребёнка: Partanen Juho Matinpoika
Смерть
24.02.1880