Карпов Кузьма Еремеев
мужской, родился 1817, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
ОтецКарпов Еремей Никифоров1787 г.р.
МатьМеланья Захарова1793 г.р.
Супруги
?Неизвестно г.р.
Карпова Татьяна Иванова1824 г.р.
Дети
(Карпова) Акулина Кузьмина1839 г.р.
Карпов Яков Кузьмин1841 г.р.Показать еще 3
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Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: Карпов Еремей Никифоров
Мать: Меланья Захарова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Карпова Татьяна Иванова
Рождение ребёнка
1839
Дочь: (Карпова) Акулина Кузьмина
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1841
Сын: Карпов Яков Кузьмин
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1843
Мать ребёнка: ?
Место жительства
1850
Рождение ребёнка
1854
Мать ребёнка: Карпова Татьяна Иванова
Рождение ребёнка
1857
Сын: Карпов Семён Кузьмин
Мать ребёнка: Карпова Татьяна Иванова
Место жительства
1858
Смерть
Неизвестно