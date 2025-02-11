Карпов Кузьма Еремеев 1817 — найти родственников по фамилии на Familio

Карпов Кузьма Еремеев

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1817, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Отец
Карпов Еремей Никифоров1787 г.р.
Мать
Меланья Захарова1793 г.р.
Супруги
?Неизвестно г.р.
Карпова Татьяна Иванова1824 г.р.
Дети
(Карпова) Акулина Кузьмина1839 г.р.
Карпов Яков Кузьмин1841 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: Карпов Еремей Никифоров

Мать: Меланья Захарова

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Карпова Татьяна Иванова

Рождение ребёнка
1839

Дочь: (Карпова) Акулина Кузьмина

Мать ребёнка: ?

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1841

Сын: Карпов Яков Кузьмин

Мать ребёнка: ?

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1843

Сын: Карпов Максим Кузьмин

Мать ребёнка: ?

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1850
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

11

Рождение ребёнка
1854

Сын: Карпов Сергей Кузьмин

Мать ребёнка: Карпова Татьяна Иванова

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1857

Сын: Карпов Семён Кузьмин

Мать ребёнка: Карпова Татьяна Иванова

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1858
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

10

Смерть
Неизвестно

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