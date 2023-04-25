Захарова-Космина (Емельянова) Фёкла Евфимиевна
Место рождения
Дата рождения25.09.1892 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1892 ст.
Бракосочетание
02.10.1909 ст.
Рождение ребёнка
06.11.1913 ст.
Сын: Алипов-Павлов (Иванов) Михаил Григорьевич
Отец ребёнка: Павлов (Алипов) Григорий Иванович
Рождение ребёнка
08.02.1916 ст.
Сын: Алипов-Павлов (Иванов) Михаил Григорьевич
Отец ребёнка: Павлов (Алипов) Григорий Иванович
Рождение ребёнка
01.10.1918 ст.
Дочь: Алипова-Павлова (Иванова) Пелагея Григорьевна
Отец ребёнка: Павлов (Алипов) Григорий Иванович
Смерть
Неизвестно