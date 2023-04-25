Захарова-Космина (Емельянова) Фёкла Евфимиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Захарова-Космина (Емельянова) Фёкла Евфимиевна

Место рождения

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

25.09.1892 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1892 ст.

Отец: Захаров (Космин) Евфимий Емельянович

Мать: Архипова Евфимия Андреевна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
02.10.1909 ст.

Муж: Павлов (Алипов) Григорий Иванович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
06.11.1913 ст.

Сын: Алипов-Павлов (Иванов) Михаил Григорьевич

Отец ребёнка: Павлов (Алипов) Григорий Иванович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
08.02.1916 ст.

Сын: Алипов-Павлов (Иванов) Михаил Григорьевич

Отец ребёнка: Павлов (Алипов) Григорий Иванович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.10.1918 ст.

Дочь: Алипова-Павлова (Иванова) Пелагея Григорьевна

Отец ребёнка: Павлов (Алипов) Григорий Иванович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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