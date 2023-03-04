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Тюкалова Евфрасинья Афанасьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тюкалов Григорий Трофимович

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Место жительства
Неизвестно
Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
24.01.1903

Сын: Тюкалов Григорий Григорьевич

Отец ребёнка: Тюкалов Григорий Трофимович

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
25.08.1904

Дочь: (Тюкалова) Наталия Григорьевна

Отец ребёнка: Тюкалов Григорий Трофимович

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния

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