Тюкалова Евфрасинья Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.01.1903
Сын: Тюкалов Григорий Григорьевич
Отец ребёнка: Тюкалов Григорий Трофимович
Рождение ребёнка
25.08.1904
Дочь: (Тюкалова) Наталия Григорьевна
Отец ребёнка: Тюкалов Григорий Трофимович
Смерть
Неизвестно